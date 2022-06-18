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«Крылья Советов» просматривают двух потенциальных новичков

18 июня 2022 13:40
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«Крылья Советов» просматривают двух потенциальных новичков

«Крылья Советов» накануне вышли из отпуска.

В Москве футболисты прошли медицинское обследование перед началом первого учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 18 по 30 июня в Казани. На него тренерский штаб Игоря Осинькина пригласил 30 игроков.

Помимо футболистов, выступавших за «Крылья» в прошлом сезоне, на сбор отправились 5 игроков, вернувшихся из аренды, 2 представителя молодежной команды и 2 потенциальных новичка. Просмотр в самарском клубе проходят голкипер Даниил Веселов из ФК «Чертаново» и хавбек Артур Арустамян из липецкого «Металлурга», сообщает ГТРК Самара.

Теги: Крылья Советов Футбол

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