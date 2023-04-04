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«Крылья Советов» отправились в Москву на матч с ЦСКА

4 апреля 2023 21:14
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Все болельщики самарского клуба посетят эту игру бесплатно.

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» завершили подготовку к ответному матчу Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА. Занятие на поле клубной базы длилось около 1,5 часов.

В нем приняли участие все футболисты, включая Александра Солдатенкова и Владислава Шитова, вернувшихся в общую группу после повреждений. Денис Якуба продолжает восстановление от травмы.

После тренировки «Крылья» отправились в Москву.

Матч с ЦСКА пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 апреля и начнется в 20:30 по самарскому времени. Титульный спонсор клуба и Кубка России – букмекерская компания Fonbet совместно с клубом выкупит гостевую квоту на матч с ЦСКА. Все болельщики самарского клуба посетят эту игру бесплатно, сообщает пресс-служба ФК "КС". 

 

Фото:   ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов Самара

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