«Крылья Советов» отправились в Москву на матч с ЦСКА

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Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» завершили подготовку к ответному матчу Пути РПЛ Фонбет Кубка России против ЦСКА. Занятие на поле клубной базы длилось около 1,5 часов.

В нем приняли участие все футболисты, включая Александра Солдатенкова и Владислава Шитова, вернувшихся в общую группу после повреждений. Денис Якуба продолжает восстановление от травмы.

После тренировки «Крылья» отправились в Москву.

Матч с ЦСКА пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» 5 апреля и начнется в 20:30 по самарскому времени. Титульный спонсор клуба и Кубка России – букмекерская компания Fonbet совместно с клубом выкупит гостевую квоту на матч с ЦСКА. Все болельщики самарского клуба посетят эту игру бесплатно, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"