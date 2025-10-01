Я нашел ошибку
Главные новости:
Список будут обновлять по мере появления на рынке новых моделей российских брендов и авто, производство которых локализовали в стране.
Минпромторг опубликовал первичный список авто для работы в такси
Водитель одного из грузовиков госпитализирован.
В Сызранском районе на трассе М-5 «Урал» столкнулись два грузовика
В серии пенальти оказались точнее самарцы.
"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4
Для студентов  Поволжского государственного колледжа провели встречу, направленную на повышение правовой грамотности молодежи и профилактику кибермошенничества.
«Школа информационной безопасности»: сотрудники ГУ МВД СО продолжают принимать участие в акции 
Она продлится с 27 октября по 1 ноября.
Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя 
По будням с 10:00 до 17:00 можно обратиться за бесплатной юридической консультацией по телефону 8(846)337-29-03.
В аппарате УПЧ СО открыта «горячая линия» для людей пенсионного возраста
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.
Тольяттинец подозревается в мошенничестве при выполнении условий социального контракта
В состав региональной делегации вошли семь представителей бизнеса.
Предприниматели и инвесторы Самарской области презентовали свои проекты на Форуме развития регионов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4

1 октября 2025 21:33
104
В серии пенальти оказались точнее самарцы.

В пятом туре группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Сочи".

Счет в матче открыли гости на 35 минуте встречи, отличился Михаил Игнатов – 0:1.

Через пять минут "Крылья" сравняли счет подачу с углового Ильзата Ахметова замкнул Роман Евгеньев – 1:1.

На последней минуте тайма после подачи Кирилла Печенина по воротам пробил Джимми Марин, с его ударом голкипер справился, а Набиль Абердин не давая забить Ильзату Ахметову переправил мяч в свои ворота – 2:1.

За фол Романа Евгеньева в своей штрафной был назначен пенальти, который на 70 минуте реализовал Мартин Крамарич – 2:2.

На 82 минуте после углового голкипер гостей отбил мяч перед собой, и Никита Чернов спокойно отправил мяч в ворот – 3:2. На 87 минуте вышедший на замену Антон Зиньковский сравнял счет – 3:3.

В серии пенальти оказались точнее самарцы – 5:4.

В заключительном туре группового этапа "Крылья Советов" в Москве 22 октября в 19:00 сыграют с "Динамо".

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Казани с "Рубином". Игра 11 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 4 октября, в 16:15, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:  пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион.
28 сентября 2025, 18:26
17-летние футболисты академии «Крылья Советов» стали победителями ЮФЛ-Приволжье-1
За тур до окончания чемпионата Юношеской футбольной лиги Приволжье-1 определился чемпион. Спорт
607
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".
26 сентября 2025, 20:56
"Крылья Советов" проиграли московскому "Динамо" - 2:3
В следующем матче "Крылья Советов" дома принимают "Сочи".  Футбол в Самаре
718
Гол забил Владимир Игнатенко.
21 сентября 2025, 17:43
"Крылья Советов" - "Спартак" - 1:2
Гол забил Владимир Игнатенко. Спорт
763
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
211
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
259
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
421
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1665
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
384
Весь список