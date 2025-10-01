"Крылья Советов" обыграли "Сочи" по пенальти в кубковом матче - 5:4

104

В пятом туре группового этапа FONBET Кубка России "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Сочи".

Счет в матче открыли гости на 35 минуте встречи, отличился Михаил Игнатов – 0:1.

Через пять минут "Крылья" сравняли счет подачу с углового Ильзата Ахметова замкнул Роман Евгеньев – 1:1.

На последней минуте тайма после подачи Кирилла Печенина по воротам пробил Джимми Марин, с его ударом голкипер справился, а Набиль Абердин не давая забить Ильзату Ахметову переправил мяч в свои ворота – 2:1.

За фол Романа Евгеньева в своей штрафной был назначен пенальти, который на 70 минуте реализовал Мартин Крамарич – 2:2.

На 82 минуте после углового голкипер гостей отбил мяч перед собой, и Никита Чернов спокойно отправил мяч в ворот – 3:2. На 87 минуте вышедший на замену Антон Зиньковский сравнял счет – 3:3.

В серии пенальти оказались точнее самарцы – 5:4.

В заключительном туре группового этапа "Крылья Советов" в Москве 22 октября в 19:00 сыграют с "Динамо".

В следующем матче "Крылья Советов" сыграют в Казани с "Рубином". Игра 11 тура Мир РПЛ состоится в субботу, 4 октября, в 16:15, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"