Российская Премьер-лига опубликовала календарь матчей на сезон 2022/23. «Крылья Советов» начнут сезон с двух гостевых матчей. Первая домашняя встреча состоится в 29, 30 или 31 июля. Точные даты будут определены позднее, передает пресс-служба ФК "КС".
Абонементы на все домашние матчи «Крыльев» можно приобрести здесь.
1-й тур. 15-17 июля. «Оренбург» – «Крылья Советов»
2-й тур. 22-24 июля. «Зенит» – «Крылья Советов»
3-й тур. 29-31 июля. «Крылья Советов» – «Торпедо»
4-й тур. 5-7 августа. «Крылья Советов» – «Динамо»
5-й тур. 12-14 августа. «Локомотив» – «Крылья Советов»
6-й тур. 19-21 августа. «Крылья Советов» – «Факел»
7-й тур. 26-28 августа. «Ахмат» – «Крылья Советов»
8-й тур. 2-4 сентября. «Крылья Советов» – ЦСКА
9-й тур. 9-11 сентября. «Химки» – «Крылья Советов»
10-й тур. 16-18 сентября. «Ростов» – «Крылья Советов»
11-й тур. 30 сентября-2 октября. «Крылья Советов» – «Краснодар»
12-й тур. 7-9 октября. «Спартак» – «Крылья Советов»
13-й тур. 14-16 октября. «Крылья Советов» – «Сочи»
14-й тур. 21-23 октября. «Урал» – «Крылья Советов»
15-й тур. 28-30 октября. «Крылья Советов» – «Пари Нижний Новгород»
16-й тур. 4-6 ноября. «Торпедо» – «Крылья Советов»
17-й тур. 11-13 ноября. «Крылья Советов» – «Ростов»
18-й тур. 3-5 марта. «Динамо» – «Крылья Советов»
19-й тур. 10-12 марта. ЦСКА – «Крылья Советов»
20-й тур. 17-19 марта. «Крылья Советов» – «Ахмат»
21-й тур. 31 марта-2 апреля. «Крылья Советов» – «Оренбург»
22-й тур. 7-9 апреля. «Сочи» – «Крылья Советов»
23-й тур. 14-16 апреля. «Крылья Советов» – «Химки»
24-й тур. 21-23 апреля. «Пари Нижний Новгород» – «Крылья Советов»
25-й тур. 28-30 апреля. «Крылья Советов» – «Зенит»
26-й тур. 5-7 мая. «Краснодар» – «Крылья Советов»
27-й тур. 12-14 мая. «Крылья Советов» – «Локомотив»
28-й тур. 19-21 мая. «Крылья Советов» – «Урал»
29-й тур. 26-28 мая. «Факел» – «Крылья Советов»
30-й тур. 3 июня. «Крылья Советов» – «Спартак»
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