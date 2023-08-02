"Крылья Советов" начали подготовку к "Ростову"

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Футболисты и тренерский штаб "Крыльев Советов" приступили к подготовке к матчу 3 тура МИР РПЛ против "Ростова".

Перед началом занятия команда поздравила Гленна Бейла, ставшего автором лучшего гола июля, и подарила ему набор вареных волжских раков.

В самой тренировке приняли участие все футболисты, включая Илью Гапонова и Владислава Шитова, восстановившихся после травм. Дмитрий Иванисеня из-за повреждения носа будет заниматься и играть в специальной маске. Владимир Писарский и Денис Якуба продолжают лечение. Само занятие длилось около 1,5 часов и было посвящено нагрузке и отработке игровых моментов.

Матч с "Ростовом" пройдет 5 августа на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 16:00.

Фото: сайт ФК