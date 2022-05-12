«Крылья Советов-2007» в субботу стартуют в ЮФЛ "Приволжье"

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14 мая пройдет 1-й тур Юношеской футбольной лиги "Приволжье", участие в которой примут "Крылья Советов-2007". Всего в турнире сыграют 14 команд: "Крылья Советов" (Самара), "Зенит-Ижевск" (Ижевск), "СШ Вахитово" (Казань), "Камаз" (Набережные Челны), "Нефтехимик" (Нижнекамск", "СШОР №8" (Нижний Новгород), "Сокол" (Саратов), "Зенит" (Пенза), "Мордовия" (Саранск), "РЦПФ-Нижний Новгород" (Нижний Новгород), "Волга (Ульяновск), "ФК Уфа" (Уфа), "ФК Оренбург" (Оренбург), "Академия-Амкар" (Пермский край).

Коллектив под руководством Федора Еремина встретится с "Зенитом-Ижевск". Поединок пройдет на 3-м поле стадиона "Металлург" и начнется в 11:00 по местному времени. Вход свободный.

– Для нас это очень важный и ответственный турнир. Для всех мальчишек это большая гордость – защищать честь "Крыльев Советов" на столь высоком уровне. Будем биться и доказывать свою состоятельность. Приглашаем всех поддержать нас! – отметил главный тренер "Крыльев-2007" Федор Еремин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"