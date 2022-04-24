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Игорь Осинькин: В нашу сторону "прилетело" все, что только могло "прилететь"

24 апреля 2022 17:54
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Главный тренер "Крыльев Советов" подвел итоги матча против "Химок".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против "Химок".

– Первый тайм мы играли в преимуществом. Такого итогового результата по первому тайму было сложно предсказать. Но футбол тем и интересен. Всегда у любой команды есть шанс вернуться в игру. Есть много ситуаций, которые могут переворачивать игру с ног на голову. В этой игре в прямом смысле это произошло. Карточки, удаления, пенальти. Это все "на тоненького", все варовское. В итоге, все что могло прилететь в нашу сторону, прилетело. Наверное, мы должны были быть более организованными. Не допускать эти вещи, которые мы позволили себе и сопернику. Матч должен был складываться в нашу сторону. Он так и шел. Мы должны были выигрывать.

– Игорь Витальевич, как оцените судейство? Несколько красных карточек, в перерыве мы слышали недовольство.

– Я сам не хотел говорить о судействе, но вскользь пришлось сказать. Давайте мы посмотрим эти моменты тщательно. Мне уже сказали, написали, эксперты уже всероссийские что-то признают. Я, конечно, не могу быть доволен. Но надо сказать, что кроме явных моментов, было несколько спорных ситуаций со штрафными и аутами. Нас это держало в нервном напряжении. Мы не могли предсказать, какой будет свисток. Мы не могли предсказать, какое будет решение. Но я уйду от ответа, чтобы избежать пустых слов. Сперва внимательно посмотрим.

Вы также возмущались в сторону Сергея Юрана во время удаления Бейла. Можно узнать, что случилось?

– Не знаю, возможно, он уже имел какую-то картинку, которую я успел посмотреть только после. Сейчас абсурд в правилах. Ничего не может сделать Бейл, он играет в мяч, на мяче, так получается, что он через мяч перекатывается, потом он попадает в Мирзова. Он случайно это делает, перекатываясь через мяч. В чем его вина? Почему такое решение? Это же не только в этой ситуации, а вообще в ситуациях такого рода. В каждом туре такое удаление бывает. Но не может игрок сделать ничего, сила инерции. Но и по правилам тоже красная карточка. С этими моментами, надеюсь, будет работа. У нас судейство развивается. Уже с линиями офсайда VAR практически нет проблем, он их исключил. Но эти контакты в штрафной и удаления не поддаются здравому смыслу. В этой красной ничего не мог сделать, он играет в мяч, никакого умысла не было. Раньше это в худшем случае была желтая карточка. Наше понимание футбола – если мы играем в мяч, если мы не хотим нанести травму сопернику, это не красная карточка. Сейчас уже так. Но я не хочу много говорить о судействе. Это не крик души, это тренеры говорят между собой. Есть вещи, которыми сейчас управлять невозможно. Мы ходим по минному полю. Эти ситуации будут всегда. Эти зацепы можно найти всегда. Я сейчас увеличу все наши угловые и два-три пенальти там тоже найду и поставлю при желании. Но я такого не хочу. Надо чтобы были более точные формулировки.

– При счете 2:1 и с двумя удалениями "Крылья" все равно могли свести матч вничью. С чем с связана ошибка Ломаева?

– У нас были прям моменты, которые мы должны были реализовывать. Не факт, что у соперника такие были, не считая концовки, когда мы много начали позволять. В этот отрезок времени у нас получалось создавать. Но потом усталость, излишний риск, мы раскрылись. Риск был у каждого футболиста, когда в поле +2. Мы не хотели бить и подбирать. Мы хотели создавать моменты так, как мы умеем. Здесь Ломаев не захотел куда-то выбивать. Да, это его ошибка. Мы будем разговаривать, потому что всегда должна быть грань. Тяжелая игра, в конце у него произошел сбой. Позволить такие финты вратарю нельзя позволить даже в такой ситуации. Он перегнул палку. Есть футбольный бог, он возвращает его в таком виде. Мы с Ваней разберемся сами. У него была сложная и хорошая игра. Этот гол уже не был определяющим, давление у нас перестало получаться, я только сделал замены, потому что мы перестали давить на соперника.

– Из-за двух удалений появляются кадровые проблемы перед матчем со "Спартаком". Есть понимание, как выйти из этой ситуации?

– У нас есть глубина состава, мы имеем футболистов, которые могут подстраховать и занять эти позиции. Мы проведем ротацию, у нас есть игроки, которые не получали практики. Мы понимаем, что у нас могут и дальше быть такие ситуации. Мы психологически готовы к тому, что будут футболисты будут пропускать матчи. Тот же Якуба, если бы не удаление, пропускал бы следующий матч.

– Нет ощущения, что после перерыва "Крылья" поплыли?

– Мы вышли после перерыва и пропустили гол с углового, который VAR не посмотрел, но еще посмотрит. Он такой же, как и пенальти в наши ворота. После этого у нас было три голевых момента вдевятером. Сказать, что мы поплыли… Вдевятером против одиннадцати и три момента… Не знаю. Это просто угловой, где есть вопросы и к нам, и к судейским решениям. Что пенальти, что зацеп Коваленко перед голом. Такое надо перестать судить. Сложно объяснить, когда немного зацепишь, а тебе то ставят, то не ставят нарушение.

– Не стоило ли раньше делать замены?

– Мы хотели быть в игре. Мы попытались сохранить на поле креативных игроков, чтобы попробовать забить гол. Мы не давали сопернику, кроме стандарта, каких-то игровых моментов. Из-за стандарта что-то менять неправильно. У нас не самая высокорослая команда, у нас другие козыри.

– Успели ли пообщаться с ребятами после матча?

– Успел. Это был разговор, который мы оставим внутри команды. Мы слишком много и крупно выигрывали у "Химок". И в Кубке прошлый год, и в сезоне, и в товарищеских играх. Такое бывает, что у нас где-то залетало, а сейчас чувствовали, что должны были выигрывать, получилось, что залетело все, но теперь в наши ворота.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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