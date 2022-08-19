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Игорь Осинькин: "Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча"

19 августа 2022 23:18
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Главный тренер «Крыльев Советов» подвел итоги матча против «Факела».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 6-го тура МИР РПЛ против «Факела» (1:1), сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Не получился первый тайм в плане скорости и движения мяча. Хотя даже в первом тайме у нас было больше моментов у чужих ворот. Во втором тайме мы смогли сыграть быстрее, смогли оказать давление на ворота соперника, у нас были моменты. Забили один, но пропустили, к сожалению, со стандартного положения. На финишный штурм не хватило сил. У нас есть определенные проблемы, но мы старались победить, а не удержать счет. Но счет, увы, остался таким же.

– В каком психологическом состоянии команда?

– Вы видели, что после игры все были расстроены. Мы настроены были побеждать. У нас может что-то не получаться, но равнодушия я не вижу. У нас молодая команда, все стараются расти и стремятся играть лучше. Нет к ним в этом плане претензий и нет на них давления. То, что мы не сыграли не так, как хотелось бы, думаю, связано с тем, что накопились травмы. Одна травма тянет другую. Вчера узнали, что не сможет сыграть Ежов, сегодня это подтвердилось. В плане скорости мы потеряли. Но ребята хорошо работают, стараются, добавляют. Скажу, что у нас были хорошие игры, но очков не хватает. Матч с «Динамо» и «Локомотивом» были очень хорошие, пересмотрите. Мы взяли очков меньше, чем справедливо было по игре.

– Как бороться с проблемой на стандартных положениях?

– Я скажу две вещи: первая – такой подбор футболистов у нас, что на втором этаже мы уступаем соперникам. Те люди, которые у нас могли бы добавить умения играть головой – Фернандо, Иванисеня – играть еще не могут. Даже в этих матчах можно посмотреть на количество моментов, которые мы создаем у чужих ворот. Вы удивитесь, но оно не меньше, чем у соперника. Но мяч не заходит в ворота. Наше время вот-вот придет.

– В последних матчах стало много брака…

– Я охрип. Я пытался многое исправить подсказками. «Факел» – это очень агрессивная команда. Они очень достойно играли с «Динамо», «Ахматом», «Краснодаром». Не нужно думать, что мы должны их легко обыгрывать.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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