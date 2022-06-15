Футболисты молодежной команды «Крылья Советов» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону

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Футболисты и тренерский штаб молодежной команды «Крылья Советов» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону 2022/2023.

Команда работает в двухразовом тренировочном режиме. До старта чемпионата, который намечен на середину июля, команда запланировала 4 контрольных поединка.

Соперниками подопечных Дмитрия Шукова станет ульяновская «Волга», «Оренбург-2», молодежный состав казанского «Рубина», с которым наша команда сыграет в Казани и в Самаре.

Состав молодежной команды на первом сборе: вратари: Иван Борисов, Алексей Быченко; защитники: Артур Загородников, Артем Радаев, Ярослав Гребенкин, Владислав Тепляков, Данила Романов; полузащитники: Никита Хрисанфов, Никита Фадеев, Сергей Олийнык, Никита Андреев, Артем Чалый, Дмитрий Мотовичев; нападающие: Сергей Макаров, Егор Тоцкий, Расиль Асайдулин, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"