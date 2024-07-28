Футболисты «Акрона» начали отсчет победам в Премьер-Лиге

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В рамках второго тура чемпионата Российской Премьер-Лиги тольяттинский «Акрон» сыграл выездной матч с воронежским «Факелом».

«Тестирование» тольяттинцами нового стадиона в Воронеже завершилось их победой 2:0. Потерпевшие поражение хозяева вторую половину встречи играли в меньшинстве — на третьей добавленной к первому тайму минуте нападающий Евгений Марков получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Оба гола забиты гостями после перерыва. Сначала Иван Тимошенко вывел «Акрон» вперед, точно сыграв на добивании на 64-ой минуте, а через 12 минут Солтмурад Бакаев удвоил разницу в счете, переиграв голкипера «Факела» Александра Беленова, пишет Обоз.инфо.

«Для всего Тольятти, для всей Самарской области это исторический день — мы добились первой победы в Премьер-Лиге. И особенно приятно, что свершилось это в такой завидной атмосфере, когда болельщики так хорошо болели за свои команды. Победил «Акрон», и мы достаточно много сделали для этого. Я искренне благодарен игрокам, благодарен болельщикам, приехавшим нас поддержать. Считаю, что мы абсолютно закономерно победили сегодня, и надеюсь, дальше мы будем двигаться только вперед», — подытожил главный тренер ФК «Акрон» Заур Тедеев.

Полузащитник тольяттинцев и автор второго гола Солтмурад Бакаев признан лучшим игроком матча второго тура РПЛ с «Факелом». Команда Заура Тедеева, набрав три очка, покинула подвал турнирной таблицы и поднялась на седьмое место.

Вторая региональная команда в чемпионате РПЛ — подконтрольные правительству области самарские «Крылья Советов» — по итогам двух сыгранных матчей очков пока не набрала и расположилась на последнем 16-м месте.