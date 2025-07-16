ФК «Крылья Советов» расторгли контракт с отстраненным Писарским

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Самарский футбольный клуб (ФК) «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли контракт с нападающим Владимиром Писарским. Об этом 16 июля сообщил представляющий интересы игрока юрист Антон Смирнов, пишут "Известия".

«ФК «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли трудовой договор с Владимиром Писарским на основании пункта 1) части 1 ст. 348.11 — спортивная дисквалификация на срок шесть и более месяцев», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам юриста, сторона игрока не согласна с данным решением, поскольку дисквалификация и запрет на осуществление связанной с футболом деятельности относятся к разным санкциям. Также Смирнов прикрепил фотографию соответствующего документа Российского футбольного союза (РФС).

РФС провел проверку после появления информации о том, что Писарский мог сделать ставку на первый стыковой матч «Сочи» с «Пари НН» (1:2). В той игре футболист получил красную карточку в первом тайме, добавляет «Спорт-Экспресс».