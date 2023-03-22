Билеты на матч третьего тура Суперлиги с "Краснодаром" – в продаже

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ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч третьего тура Суперлиги против "Краснодара". Игра для женских "Крыльев" пройдёт 25 марта. Команда сыграет дома на стадионе "Металлург" против "Краснодара", начало встречи в 13:00.

Приобрести билеты можно онлайн на сайте, а также офлайн в клубном магазине на стадионе "Металлург". Стоимость билета – 100 рублей.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого.

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого.

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого.

Владельцы абонементов на Мир РПЛ сезона 2022/23 могут посетить матч бесплатно (при предъявлении абонемента) и занять свободные места сектора 4.

Для посещения матча НЕ потребуется персонифицированная карта болельщика, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"