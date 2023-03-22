Билеты на матч третьего тура Суперлиги с "Краснодаром" – в продаже

ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч третьего тура Суперлиги против "Краснодара". Игра для женских "Крыльев" пройдёт 25 марта. Команда сыграет дома на стадионе "Металлург" против "Краснодара", начало встречи в 13:00.
Приобрести билеты можно онлайн на сайте, а также офлайн в клубном магазине на стадионе "Металлург". Стоимость билета – 100 рублей.
Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого.
Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого.
Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого.
Владельцы абонементов на Мир РПЛ сезона 2022/23 могут посетить матч бесплатно (при предъявлении абонемента) и занять свободные места сектора 4.
Для посещения матча НЕ потребуется персонифицированная карта болельщика, сообщает пресс-служба ФК "КС".
Фото: ФК "КС"