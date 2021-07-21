Билеты на матч "Крылья Советов"-"Ахмат", на сектор COVID-free – в продаже

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ПФК "Крылья Советов" объявляет о старте продаж билетов на матч 1-го тура РПЛ против "Ахмата" на специальный сектор COVID-free.

Матч состоится 25 июля на "Солидарность Самара Арене" и начнется в 20:00.

Доступ на сектор С123 (COVID-free) будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации (18+).

У сектора имеется ряд преимуществ: отдельный вход, отличное расположение и льготная цена.

Продажа билетов осуществляется через онлайн-сервис добровольной идентификации "Премьер Pass".

Для покупки билета необходимо скачать приложение "Премьер Pass" для прикрепления QR-кода. После этого в разделе "Профиль" выбрать "Параметры профиля", отсканировать QR-код, далее "Купить билет". Затем приложение отправит вас на сайт "Крыльев". Там вам нужно будет выбрать "Авторизация", затем "Войти через Премьер Pass". Это позволит посещать стадионы через отельные входы, передает пресс-служба ФК "КС".