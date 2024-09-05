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Антон Бобёр и Андрей Каряка продолжили «Аллею славы ветеранов «Крыльев Советов»

В Загородном парке состоялось открытие двух новых стел, посвященных легендарным ветеранам «Крыльев Советов». По итогам голосования, организованного совместно с титульным партнером FONBET, болельщики назвали ключевыми фигурами нашей команды периода 2000–2005 годов Антона Бобра и Андрея Каряку.

В церемонии открытия приняли участие спортивный директор клуба Сергей Корниленко, заслуженный ветеран «Крыльев» Валерьян Панфилов, руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин, заслуженный мастер спорта России и амбассадор РФС Юрий Борзаковский, а также воспитанники футбольных школ и Академий.

После торжественной части под руководством начальника отдела флоры Ботанического сада Самарского университета им. Королева Ирины Рузаевой участники мероприятия украсили аллею саженцами тонколистного пиона, рисунок которого размещен на кубковой форме «Крыльев, сообщает пресс-служба "Крыльев Советов"».

Фото: пресс-служба ПФК "КС"