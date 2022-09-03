4 сентября на "Солидарность Самара Арене" подготовили для болельщиков развлекательную программу

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4 сентября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 8-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА. Начало игры – в 16:00.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу.

Запуск зрителей начнется в 14:00 (за два часа до матча).

С этого времени можно принять участие в квесте, посвященном Дню знаний, от "Крыльев" и титульного спонсора клуба, компании ФОНБЕТ. Подробно о нем можно узнать здесь.

На гейте 2 и 3 болельщиков ждет аттракционы "Прокатись на Коне", "Мыльные пузыри", для всех будет играть DJ, будут доступны точки с аквагримом и клубный фаншоп.

На стилобате сектора С будет работать развлекательная площадка с призами от "Додо пиццы". Там же с 15:00 выступит кавер-группа.

В музее "Крыльев Советов" болельщиков ждет общение с ветеранами клуба – Евгением Гецко и Александром Орешниковым. Программа начнется с 15:00. Музей находится на 1 этаже сектора В.

В зоне гостеприимства А403 пройдет автограф и фотосессия с ветераном "Крыльев Советов" Огненом Короманом. Начало мероприятия – в 15:00. Там же пройдет фотовыставка "Крылья Советов-80", на которой представлены кадры из клубной истории.

Также на входных группах школьники могут получить канцелярские наборы от клуба, а все желающие - стикеры с игроками "Крыльев" от от партнёра клуба, бренда GOLD’N APOTHEKA. В продаже появятся игровая форма (как у основной команды) для юных болельщиков (1490?), подростковые бейсболки (390 ?), а при покупке атрибутики от 1000 ? вы получите стильный платок от "Крыльев" в клубных цветах.

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев"! Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика. Для удобства зрителей рядом со стадионом будут работать мобильные комплексы МФЦ. Вот их график работы:

3 сентября, с 10:00 до 18:00 (Gate 3).

4 сентября, с 09:00 до 17:00 (Gate 2, Gate 3).

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"