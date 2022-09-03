Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарскую область представят 8 спортсменов.
4 сентября в Крыму в международном детском центре «Артек» стартует финал Всероссийского фестиваля ГТО
Старший лейтенант, офицер центра специального назначения «Витязь», героически погиб в конце февраля в ходе спецоперации.
В самарской школе "Кадет" № 95 открыли мемориальную доску Алексею Блинкову
На стадионе пройдет матч 8-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА.
4 сентября на "Солидарность Самара Арене" подготовили для болельщиков развлекательную программу
За 45 минут участникам необходимо было ответить на 25 вопросов, посвященных событиям, датам, историческим личностям, фильмам и песням Великой Отечественной войны.
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы"
Самарская область реализует массу спортивных мероприятий для вовлечения жителей в спорт.
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров приняли участие в открытии I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом»
Вице-премьер поздравил ребят с поступлением в вуз и отметил актуальность для российской экономики инженерно-технических специальностей.
«Инженерно-технические специальности крайне востребованы государством» – Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров приняли участие в церемонии посвящения в студенты первокурсников
Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
Ночью 4 сентября в Самарской области ожидаются заморозки до -2 С
Проект был создан женсоветом 2-й гвардейской общевойсковой армии и общественным культурно-социальным фондом "Звезда и Лира" при Доме офицеров Самарского гарнизона.
Выставка фотографий "Жены героев", посвященная супругам военнослужащих ЦВО, открылась в Самаре
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.13
EUR 60.22
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
С днем рождения, Самара! В Струковском саду пройдет концерт группы «ViVA»
Самарская область присоединится к всероссийским мероприятиям, посвященным памяти трагических событий в Беслане
Самарский океанариум проводит конкурс рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

4 сентября на "Солидарность Самара Арене" подготовили для болельщиков развлекательную программу

3 сентября 2022 18:09
74
На стадионе пройдет матч 8-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА.

4 сентября на стадионе "Солидарность Самара Арена" пройдет матч 8-го тура МИР РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА. Начало игры – в 16:00.

ПФК "Крылья Советов" подготовил для болельщиков развлекательную программу.

Запуск зрителей начнется в 14:00 (за два часа до матча).

С этого времени можно принять участие в квесте, посвященном Дню знаний, от "Крыльев" и титульного спонсора клуба, компании ФОНБЕТ. Подробно о нем можно узнать здесь.

На гейте 2 и 3 болельщиков ждет аттракционы "Прокатись на Коне", "Мыльные пузыри", для всех будет играть DJ, будут доступны точки с аквагримом и клубный фаншоп.

На стилобате сектора С будет работать развлекательная площадка с призами от "Додо пиццы". Там же с 15:00 выступит кавер-группа.

В музее "Крыльев Советов" болельщиков ждет общение с ветеранами клуба – Евгением Гецко и Александром Орешниковым. Программа начнется с 15:00. Музей находится на 1 этаже сектора В.

В зоне гостеприимства А403 пройдет автограф и фотосессия с ветераном "Крыльев Советов" Огненом Короманом. Начало мероприятия – в 15:00. Там же пройдет фотовыставка "Крылья Советов-80", на которой представлены кадры из клубной истории.

Также на входных группах школьники могут получить канцелярские наборы от клуба, а все желающие - стикеры с игроками "Крыльев" от от партнёра клуба, бренда GOLD’N APOTHEKA. В продаже появятся игровая форма (как у основной команды) для юных болельщиков (1490?), подростковые бейсболки (390 ?), а при покупке атрибутики от 1000 ? вы получите стильный платок от "Крыльев" в клубных цветах.

Это и многое другое ждет болельщиков на матче "Крыльев"! Напоминаем, что для посещения матча необходимо оформить Карту болельщика. Для удобства зрителей рядом со стадионом будут работать мобильные комплексы МФЦ. Вот их график работы:

3 сентября, с 10:00 до 18:00 (Gate 3).

4 сентября, с 09:00 до 17:00 (Gate 2, Gate 3).

Парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    пресс-служба ФК "КС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В течение двух недель фотовыставка «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ» будет экспонироваться на площади Славы, а также на экранах мультимедийного комплекса на склоне площади.
2 сентября 2022  21:36
Дмитрий Азаров вместе с супругами самарских военнослужащих принял участие в открытии фотовыставки «ЖЕНЫ ГЕРОЕВ»
681
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
2 сентября 2022  10:35
В Самарской области отменили более 4,5 тысяч проверок малого бизнеса
487
Двойной праздник отметили в Школе № 26, расположенной на Пятой Просеке в Самаре.
1 сентября 2022  14:08
Дмитрий Азаров поздравил школьников с началом учебного года на линейке в новой самарской школе
677
В Самаре изменилось расписание речных судов
1 сентября 2022  10:06
В Самаре изменилось расписание речных судов
672
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2022  09:22
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем знаний
531
Весь список