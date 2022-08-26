20-летний сербский атакующий полузащитник Александр Чиркович – игрок «Крыльев Советов»

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20-летний сербский атакующий полузащитник Александр Чиркович стал игроком «Крыльев Советов». Самарский клуб заключил с футболистом контракт на 4 года, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Чиркович – воспитанник австрийского клуба «Адмира». Также он выступал за сербскую команду «Мачва» и испанский «Химнастик». Последним клубом Александра был «Воджовац» из Сербии. В составе этого клуба из Высшего дивизиона он провел 21 матч, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Всего за свою карьеру Чиркович сыграл 79 матчей, забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи за все команды.

Александр Чиркович играет на позиции левого атакующего полузащитника, но может сыграть на любой позиции в атаке. Рост Чирковича 180 сантиметров, вес – 74 килограмма. За «Крылья Советов» Александар будет выступать под 30 номером.

– Мы продолжаем искать талантливых молодых футболистов, способных раскрыться в нашей команде. Александр Чиркович – именно такой игрок. Он крепкий, быстрый и техничный, обладает хорошим ударом с двух ног, способен сыграть на нескольких позициях в атаке. Мы рассчитываем на него. Желаем Александру успехов в нашей команде, – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

Фото: ФК "КС"