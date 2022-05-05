Военные парады 9 мая пройдут в 28 городах России

124

Военные парады 9 мая пройдут в 28 городах, – сообщили в Минобороны. Кроме Москвы и Петербурга, это Тула, Калининград, Владивосток, Самара, Южно-Сахалинск и другие. Всего в этом году в парадах в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет задействовано 65 тысяч человек, почти 2,5 тысячи образцов вооружения и военной техники, а также 460 воздушных судов.

Накануне в Москве состоялась вторая ночная репетиция парада. Легендарный Т-34 возглавил механизированную колонну. В ее составе в этом году впервые проедут современные реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г". А в пешем строю пройдут расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища.

9 мая по всей России прогремят праздничные салюты. Только в Москве будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок и 11 тысяч фейерверков, передает Радио Маяк.