В Самаре состоялась первая тренировка демонстрационного пролета авиации ко Дню Победы

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В Самаре летчики Центрального военного округа провели первую тренировку демонстрационного пролета авиации в рамках подготовки ко Дню Победы.

В небе над городом пролетели два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два многоцелевых вертолета Ми-2 Центрального спортивного клуба армии. Самолеты вылетели с аэродрома в Пермском крае, а вертолеты с военного аэродрома Кряж в Самарской области. Пилоты тренировались держать интервал и дистанцию, скорость между воздушными судами при пролете на предельно малых высотах. Во время тренировки скорость самолетов составляла до 700 км/ч, на высоте от 300 до 400 метров, а вертолеты пролетели на скорости до 200 км/ч на высоте 150 метров.

Всего к военному параду 9 мая в Самаре будет привлечено около 1,8 тыс. военнослужащих и более 20 единиц военной техники.