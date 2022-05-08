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В Самаре росгвардейцы присоединились к акции «Парад идет к ветерану»

8 мая 2022 10:43
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В Самаре росгвардейцы присоединились к акции «Парад идет к ветерану»

В рамках Всероссийской ведомственной патриотической акции Росгвардии сотрудники и военнослужащие областного Управления присоединились к акции «Парад идет к ветерану». Персональные парады прошли для участников Великой Отечественной войны, которые в разные годы проходили службу в войсках правопорядка.

Торжественные мероприятия начались под окнами дома, в котором живет участница войны, фронтовая медсестра, старшина Зинаида Федоровна Шкуратова. Орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» - это далеко не полный список наград на ее груди. Получив сильную контузию, Зинаида Федоровна в далеком 1943 году попала в госпиталь под Харьковом, но она нашла в себе силы не просто вернуться в строй. Дойдя до Берлина фронтовой санинструктор оставила свой автограф на Рейхстаге. В восьмидесятых годах Зинаида Федоровна пришла во вневедомственную охрану, где проработала еще порядка десяти лет. Выступление военного оркестра под управлением майора Олега Чемоданова не оставило равнодушным ни ветерана, ни собравшихся зрителей. После концерта, торжественным маршем под окнами прошел парадный расчет сотрудников управления вневедомственной охраны.

Аналогичный парад был организован для ветерана Великой Отечественной войны, майора в отставке Андрея Петровича Тонковидова и его супруги Зинаиды Федоровны, которая во время войны была связистом и в составе Украинского фронта дошла до Берлина, майора в отставке Дмитрия Кирилловича Федоренко.

Поздравительные адреса от командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-полковника Александра Порядина, цветы и подарки ветеранам войск правопорядка вручил генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

- Персональные парады для наших дорогих ветеранов стали доброй традицией, которую мы повторяем из года в год. Видя улыбки на глазах ветеранов, становится понятно, что мы делаем это не зря. Показав, как надо любить Родину, наши земляки были и остаются для каждого примером героизма и мужества. Мы сердечно поздравляем всех с наступающим Днем Великой Победы, и от всей души желаем им здоровья, счастья и долгих лет жизни!», - сказал начальник управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко.

Теги: Росгвардия

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