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Трансляция "Бессмертного полка онлайн" с 10 утра доступна всем регионам и продлится сутки

9 мая 2022 18:17
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В этом году его было решено провести в дополнение к традиционному шествию "Бессмертного полка".

В 10:00 по местному времени в России стартовал "Бессмертный полк онлайн". В этом году его было решено провести в дополнение к традиционному шествию "Бессмертного полка", так как в приграничных с территорией Украины населенных пунктах шествия в очном формате не могут быть проведены в связи с желтым уровнем опасности. Кроме того, не во всех зарубежных странах люди, чтущие память героев Великой Отечественной войны, имеют возможность выйти на улицы и пройти в строю "Бессмертного полка" с портретами своих ветеранов. 

"Бессмертный полк онлайн" позволяет отдать дать уважения своему поколению победителей вне зависимости от места проживания. В течение 10 дней принимались заявки для онлайн-шествия, каждая из них проходила модерацию. Более 1,2 миллиона анкет поступили из разных уголков России и мира в единую базу онлайн-шествия. 

Все они идут в едином строю "Бессмертного полка онлайн' по Красной площади. Трансляцию можно смотреть на странице онлайн-шествия и в социальных сетях Одноклассники (ok.ru/polkrussia) и ВКонтакте (vk.com/polk_russia) - в сообществах Бессмертного полка России - и в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция онлайн-шествия продлится сутки. 

Карточка размещенного ветерана подсвечивается цветом, чтобы ее было удобнее увидеть в общем строю. Также при просмотре "Бессмертного полка онлайн" можно добавлять тематические стикеры, нажимать на каждую карточку героя и знакомиться с размещенными его родными историей. 

Партнерами "Бессмертного полка онлайн" выступают VK, Сбер и СберМобайл, ВОД «Волонтеры Победы».

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