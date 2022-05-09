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Денис Майданов в День Победы выступил на площади Куйбышева

9 мая 2022 21:08
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Одну из песен Майданов посвятил своему деду.

9 мая на главной площади Самары выступил заслуженный артист России Денис Майданов. Певец, композитор и поэт порадовал волжан самыми известными произведениями из собственного репертуара, а также исполнил песни о войне, патриотизме и Родине, сообщает sovainfo.ru.

 Тысячи жителей региона заполнили площадь Куйбышева вечером 9 мая. 77-летие Великой Победы отметили в Самарской области масштабным праздничным концертом. Среди приглашенных гостей - заслуженный артист РФ Денис Майданов.

Прямо со сцены он обратился к волжанам: "Огромное счастье и честь поздравлять вас с великим праздником - с Днем Победы!"

Артист пообещал публике подарить отличное настроение и сыграть лучшие песни:

"Сегодня, в этот день особенно хочется петь во имя наших великих предков и, конечно же, во имя нашего настоящего и будущего, которое они нам подарили. Низкий поклон всем ветеранам. Низкий поклон детям войны. Спасибо всем, кто создал наше сегодняшнее будущее!"

Вместе с коллективом Денис Майданов исполнил песни, которым вторили тысячи зрителей: "Вечная любовь", "Пролетая над нами", "Территория сердца", "Ничего не жаль", "Флаг моего государства", "ВДВ", "Родина" и другие. Артист отметил, что как автор-исполнитель не смог пройти мимо темы Великой Отечественной.

Анонсируя песню "Тишина", Майданов рассказал, что посвятил ее своему деду:

"И в его лице это песня о всех наших дедах и прадедах, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Ведь, наверное, нет ни одной семьи, которой не коснулась бы эта война".

Кроме того, артист обратился к защитникам сегодняшним - солдатам и офицерам, участвующим в спецоперации на Украине.

"Болеем за вас душой и сердцем, - сказал Денис Майданов. - Вновь нацизм и агрессия направлены на Россию, на наши границы, на нашу безопасность, на будущее - нас и наших детей, на наш суверенитет. Идет настоящая борьба. И я уверен, что ни в одном из нас нет ни тени сомнения, что все боевые задачи будут выполнены, что нацизм, по примеру наших дедов, но уже нашим поколением, будет побежден. Я обращаюсь к каждому из вас: будьте крепче, смелее, отстаивайте свою Родину, свое государства, свои принципы каждый день, каждый миг, в каждом поступке. Сейчас государство сплотилось, и мы должны быть еще крепче".

Праздничный концерт продолжит выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, одного из крупнейших армейских художественных коллективов страны. 

 

Фото: pixabay

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