9 мая в Самаре пройдут военный парад и Бессмертный полк

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Все желающие смогут пройти в колонне акции «Бессмертный полк» с фотографиями своих родственников – участников Великой Отечественной войны. Шествие стартует в 11.00 по улице Молодогвардейская через площадь Куйбышева до улицы Маяковского.

Начало формирования колонны на пересечении улиц Молодогвардейская и Некрасовская 9 мая с 8.00. Вход через КПП:

- пер.Высоцкого со стороны Галактионовской;

- Некрасовская со стороны Галактионовской и Фрунзе;

- Ленинградская.

ГУ МВД России по Самарской области информирует о необходимости соблюдать меры безопасности во время проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в ВОВ. На мероприятия запрещено проносить оружие, в том числе холодное, и предметы, схожие с ними; огнеопасные вещества, пиротехнику, аэрозольные баллончики, все виды жидкостей в любых объемах и алкогольные напитки.

В случае возникновения нештатных ситуаций, необходимо обратиться к наряду полиции или по телефону 112.