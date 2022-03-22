Жулик из Самары пытался украсть машину на глазах хозяйки

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Днем около 11 часов в ОП №1 УМВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница 1976г.р., проживающая в доме на ул. Ташкентской. Она сообщила, что увидела в окно, как неизвестные мужчины, пытаются похитить её автомобиль «ВАЗ-2131», 1999 года выпуска, прицепив к нему буксировочный трос.



Прибывший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы задержал троих мужчин. Один из них пояснил полицейским, что приехал на сделку купли-продажи автомобиля. Другой представился продавцом автомашины. О том, что объект сделки принадлежит другому человеку, покупатели автотранспорта узнали от полицейских.



Злоумышленника, который пытался продать чужой автомобиль доставили в отдел полиции. Оперативники установили личность задержанного. Им оказался, ранее судимый за кражу местный житель 1996г.р.. Он признался, что действительно пытался продать чужой автомобиль.



Из материалов, собранных полицейским следует, что незадолго до сделки злоумышленник отжал стекло багажника автомобиля, проник в салон, откуда похитил паспорт транспортного средства и страховой полис. Решив воспользоваться документами, мужчина нашел покупателей и попытался продать чужое имущество.



Отделом по расследования преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на кражу). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.