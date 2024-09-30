Житель Приволжского района сломал приятелю челюсть

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Прокурором Приволжского района Самарской области утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя пос. Ильмень, 1996 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на одну треть).

По версии органов дознания, в феврале 2024 года мужчина вместе с другом распивали спиртные напитки в с. Приволжье. Поздним вечером они заехали в пос. Томанский, где зашли в гости к знакомому друга.

В ходе общения между ними произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес хозяину дома нескольку ударов по голове.

В результате потерпевший получил перелом челюсти, повлекший вред здоровью средней тяжести.

В настоящий момент уголовное дело направлено в мировой суд и находится в стадии рассмотрения.