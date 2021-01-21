Жителя Сызрани домой не пускала бывшая жена

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Комплект ключей женщина передала экс-супругу только в присутствии судебных приставов.

После развода отношения между супругами испортились. Жилой дом и земельный участок стали для бывшей семейной пары «яблоком раздора». После расставания с супругом женщина стала закрывать входную дверь не только на замок, но и запорные элементы. За решением вопроса гражданин обратился в суд, который встал на сторону истца. Принято решение об обязании гражданки не чинить препятствий истцу в пользовании принадлежащих ему в праве общей долевой собственности ¼ долей жилого дома и ¼ долей земельного участка, не запирать при нахождении в нем запорные элементы, препятствующие отпиранию входной двери жилого дома ключом снаружи.

В отделе судебных приставов № 2 г. Сызрани Самарской области возбудили исполнительное производство в отношении гражданки. Постановление о возбуждении производства направлено в адрес сторон. Судебный пристав-исполнитель по телефону известил должницу о возбуждении исполнительного производства, разъяснил нормы Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ, а также нормы ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

Добровольно женщина не исполняла решение суда, продолжала чинить препятствия бывшему мужу в пользовании принадлежащего ему имущества. В рамках исполнительного производства судебным приставом в отношении должницы вынесены постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей и постановление об ограничении в праве выезда за пределы Российской Федерации. Только после этого женщина исполнила решение суда. В присутствии судебных приставов-исполнителей она впустила бывшего мужа в дом и передала ему комплект ключей от входной двери.