Жительницы Сызрани все чаще стали бить людей сковородами.

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По крайней мере, перед городским судом Сызрани за последнее время предстала уже вторая любительница драться сковородкой.

Очередной конфликт с применением кухонной утвари произошел в одном из общежитий города. Женщина поругалась с соседкой, а потом взяла сковороду и ударила ею по голове свою оппонентку.

Избитая дама заявила в полицию, на женщину, орудовавшую сковородой, завели уголовно дело за нанесение побоев. Оказалось, что у нее уже были проблемы с законом.

На судебном заседании потерпевшая заявила, что простила свою обидчицу и не хочет ее наказывать. Судья закрыл уголовное дело за примирением сторон, пишет КТВ-Луч.