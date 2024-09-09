Жительницу Новокуйбышевска, которая хотела исполнить детскую мечту супруга, обманули мошенники

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43-летняя женщина решила основательно подготовиться ко Дню рождения супруга и исполнить его детскую мечту - проехаться за рулем гоночной машины.

Для этого она обратилась к сети Интернет в поисках возможности купить урок вождения в технике дрифта. Наткнувшись на сайт компании, предоставляющей урок с лучшим пилотом страны за приемлемую цену, она перешла по предложенной ссылке на оплату.

Заполнив реквизиты карты и код из смс, на экране ей высветилась тех. ошибка, а со счета произошло списание более 300 тысяч рублем. Запаниковавшая жительница Новокуйбышевска попыталась связаться с поддержкой, но там ей ответили, что указанный сайт им не принадлежит.

Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.