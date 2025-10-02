Жительница Новокуйбышевска заплатит 110 тысяч за фиктивную регистрацию иностранцев

145

В Новокуйбышевске сотрудники полиции установили, что в январе текущего года ранее не судимая безработная 40-летняя местная жительница осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт двух иностранных граждан. Женщина за денежное вознаграждение зарегистрировала иностранцев в своей квартире, заведомо зная, что они не будут фактически проживать по указанному адресу, поскольку не намеревалась предоставлять им жилое помещение для пребывания.

Для оформления миграционного учёта злоумышленница направила в Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу Новокуйбышевску официальное почтовое уведомление о прибытии иностранных граждан. В документе содержались заведомо ложные сведения о месте их фактического проживания, что лишило возможности полицейских осуществлять контроль за соблюдением указанными иностранными гражданами правил миграционного учета и их передвижениями по территории РФ.

Сотрудниками полиции в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ» возбуждено, расследовано и направлено в суд уголовное дело.

Суд признал достаточными доказательства, собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками полиции, для вынесения злоумышленнице обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств ей назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.