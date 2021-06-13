Жительница Кинеля незаконно регистрировала иностранцев

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В Кинеле выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан.

По данным полицейских, безработная местная жительница 1964 года рождения с января 2020 года незаконно поставила на миграционный учет 4 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в г.о. Кинель, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Подозреваемая своевременно и неоднократно предупреждалась сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступила закон. Женщина признала вину в содеянном в полном объеме, и пояснила, что получила за «услугу» денежное вознаграждение.

Старшим дознавателем МО МВД России «Кинельский» в отношении правонарушительницы возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.