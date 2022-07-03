Жители Похвистнево нашли во дворе питона

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В Самарской области летом 2022 года все больше нежданных соседей заявляется к жителям губернии. Например, в Похвистнево утро у местного жителя началось с "легкого" испуга.

Причина - на фото, которое мужчина опубликовал в социальных сетях. Огромный питон расположился на деревянной лавке по адресу Кооперативная, 49. На снимке видно, что хладнокровный обвил доску и преспокойно нежится под утренними лучами солнца, пишет ГТРК Самара.

Откуда в Похвистнево взялся питон - не понятно. Возможно, уполз из какого-нибудь домашнего террариума, потому что таких змей в природе Самарского края не встретишь.

Фото: Сергей Морозов/vk.com