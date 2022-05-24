Жителей Самарской области просят помочь опознать мужчину

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Сотрудниками полиции Самарской области устанавливается личность мужчины, находящегося в психоневрологическом диспансере Сызрани с 2006 года и по настоящее время.

Всем, кто владеет какой-либо информацией о личности мужчины просьба сообщить по телефонам: 8 (8464) - 35-58-36, 8-999-701-63-75, 02 (102) или обратиться в МУ МВД России «Сызранское» по адресу: Самарская область, Сызрань, улица Кирова, 7. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер.