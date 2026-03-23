Житель Жигулевска задолжал 128 тыс. рублей и попался полиции

В Жигулевске в рамках проведения профилактического рейда, направленного на контроль соблюдения правил дорожного движения, инспекторы дорожно‑патрульной службы остановили легковой автомобиль. В ходе проверки установили, что владелец транспортного средства числится в реестре должников: в отношении него возбуждено исполнительное производство в связи с наличием неоплаченной задолженности. Сотрудники полиции незамедлительно уведомили территориальный отдел Федеральной службы судебных приставов о выявленном факте. На место прибыли судебные приставы, которые в установленном порядке взыскали с местного жителя задолженность в полном объёме, в размере 128 тыс. рублей.

Сотрудники полиции напоминают: в соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.