Житель Жигулевска тайно оформил семь микрозаймов на подругу

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Отделом дознания ОМВД России по городу Жигулевску окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в совершении мошенничества.

В апреле прошлого года ранее судимый за кражу житель Жигулевска под предлогом блокировки собственных счетов уговорил 24-летнюю приятельницу отдать ему банковскую карту для того, чтобы он мог устроиться на работу и получать на нее заработную плату. Вместо этого злоумышленник обратился в несколько микрокредитных компаний, куда предоставил паспортные данные своей знакомой и оформил семь онлайн-займов на общую сумму более 70 тысяч рублей, которые поступили на переданную в его пользование банковскую карту.

Полицейскими сделаны необходимые запросы в микрофинансовые организации, изучены выписки по счетам, договоры и другие документы, опрошена владелица карты, на чье имя были оформлены кредиты, установленыличность и местонахождение мужчины, подозреваемого в совершении противоправных деяний.

Со слов подозреваемого, полученные деньги он потратил на собственные нужды, ничего не рассказав своей подруге.

Уголовные дела соединены в одно производство и вместе с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.