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Житель Шигонского района обокрал сельскую школу

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Житель Шигонского района обокрал сельскую школу

В начале июня текущего года в отдел полиции по Шигонскому району МУ МВД России «Сызранское» обратился за помощью представитель учебного учреждения, который сообщил о краже имущества стоимостью 30 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли документацию, провели подомовой обход сельского поселения, установили и опросили возможных очевидцев.

Изучив полученные сведения, сотрудники уголовного розыска установили, что во время планового ремонта во дворе школы в свободном доступе хранилось электрическое оборудование, стоящее на балансе учебного заведения. В один из дней работники заметили его отсутствие и обратились за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий к оперуполномоченному территориального отдела внутренних дел поступила информация, что к совершению хищения возможно причастен ранее судимый за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков 39-летний местный житель. Полицейские установили места возможного нахождения злоумышленника, задержали и доставили его в территориальное отделение внутренних дел для выяснения обстоятельств произошедшего.

Задержанный признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и пояснил, что похищенное планировал использовать в личных целях. В дальнейшем, при проведении обысковых мероприятий, в присутствии понятых имущество школы изъято полицейскими со двора дома злоумышленника и возвращено законному владельцу.

В настоящее время в отношении сельского жителя группой отдела дознания по расследованию преступлений, совершенных на территории Шигонского района МУ МВД России «Сызранское», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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