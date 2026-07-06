Билайн запустил новые станции 4G в пригороде Самары и селах области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В понедельник, 6 июля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве. Повестка была посвящена развитию водохозяйственного комплекса Самарской области.
В Самаре на оперативном совещании с губернатором приняли решения по проблематике водохозяйственного комплекса региона
Благоустройство общественной территории у ДК «Искра» - одно из трех общественных пространств в Самаре, где в этом году ведутся работы по программе «Формирование комфортной городской среды»
В Самаре проверили старт первого этапа благоустройства общественной территории у ДК «Искра»
Актуальный список пляжей Самарской области, официально допущенных к эксплуатации.
Где безопасно купаться: актуальный список пляжей в Самарской области
С 29 июня по 4 июля в восьми федеральных округах России прошли межрегиональные соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту, собравшие команды из 89 регионов.
Сызранские спортсмены завоевали медали на межрегиональных соревнованиях по пожарно-спасательному спорту
10 июля в 14:30 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи».
В СОУНБ пройдет презентация книги «Сердце воина. Непридуманная история одной семьи»
328 семейных команд из 85 регионов России встретились на финале конкурса «Это у нас семейное».
7 семей из Самарской области – в финале конкурса «Это у нас семейное» 
Всего на конкурс «УМНИК» в 2026 году было подано 3400 заявок.
Состоялись финальные защиты участников конкурса «УМНИК» в Самарской области
Центр НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России представил итоги работы за пять лет.
Центр НТИ СамГМУ представил итоги работы за пять лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.23
-0.7
EUR 88.03
-0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На ж/д вокзале Самары будет организована бесплатная экскурсия для семейных пар
Мемориальную доску в память о шести участниках Великой Отечественной войны установили в Самаре
День любви, семьи и верности в Историческом парке отметят в Самаре!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2026
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Билайн запустил новые станции 4G в пригороде Самары и селах области

324
Билайн запустил новые станции 4G в пригороде Самары и селах области

Сотовый оператор улучшил качество мобильного интернета и голосовой связи в Самарской области к разгару дачного сезона. Дополнительные станции Билайна заработали как в частных секторах в столице региона, так и в малых населенных пунктах в сельских районах.

Так, в Самаре 4G*-сигнал оператора стал надежнее в садовых товариществах «Кряжский Массив» и «Приволжские сады», в поселках Зубчаниновка и Красный Пахарь, а также на территории Барбошиной Поляны и вблизи ЖК «Кислород».  

Все эти жилые массивы отличаются и густонаселенностью, и плотной застройкой, и высокой трафиковой нагрузкой. Последнее – было особенно заметно в летний период, когда здесь резко возрастало количество интернет-пользователей. Запущенное Билайном телеком-оборудование позволило оптимизировать работу сети, увеличив ее емкость.

Теперь клиенты оператора могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в условиях высокой загруженности: устраивать семейные видеозвонки в мессенджерах, слушать аудиокниги и музыку без зависаний, проводить время в социальных сетях, смотреть контент в потоковом режиме и др.

Между тем, оператор расширил доступность скоростного 4G и для жителей отдаленных сел, поселков и деревень области. Так, за последние месяцы инженеры компании установили новые объекты связи сразу в восьми населенных пунктах:

Безенчукский район – Песочное; Богатовский район – Кураповка; Волжский район – Стройкерамика; Кинель-Черкасский район – Кинель-Черкассы; Похвистневский район – Венера; Сергиевский район – Суходол; Ставропольский район – Жигули, Хрящевка.

Сегодня сельчане могут удобно решать свои повседневные задачи с помощью 4G-интернета от Билайна – заказывать товары на маркетплейсах, совершать операции в мобильных банках, оформлять документы на Госуслугах и т.д.

«Наша команда продолжает последовательно развивать инфраструктуру в области, увеличивая охват сетью 4G. При этом в равном приоритете у нас остаются как крупные города региона, так и небольшие сельские поселения. Мы стремимся предоставить качественную мобильную связь для каждого нашего клиента, даже в самой удаленной местности, и обеспечить ему доступ ко всем возможностям современного 4G», – добавляет директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

Фото https://www.magnific.com/free-photo/sisters-park_1537945.htm

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
6 июля 2026  11:10
В Самаре стартует XXIII областной конкурс профмастерства
368
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
5 июля 2026  13:41
Первый технический прогон поезда на станции метро «Театральная» в Самаре планируется провести в 2027 году
2780
в Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
5 июля 2026  12:25
В Кинель-Черкассах состоится фестиваль бардовской песни имени Евгения Тарабрина
789
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
5 июля 2026  11:09
Днем 5 июля местами в Самарской области ожидается жара +35 С
837
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
4 июля 2026  11:14
В Самаре на перекрестке улиц Гагарина и Советской Армии частично ограничат движение
1072
Весь список