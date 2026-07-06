Билайн запустил новые станции 4G в пригороде Самары и селах области

Сотовый оператор улучшил качество мобильного интернета и голосовой связи в Самарской области к разгару дачного сезона. Дополнительные станции Билайна заработали как в частных секторах в столице региона, так и в малых населенных пунктах в сельских районах.

Так, в Самаре 4G*-сигнал оператора стал надежнее в садовых товариществах «Кряжский Массив» и «Приволжские сады», в поселках Зубчаниновка и Красный Пахарь, а также на территории Барбошиной Поляны и вблизи ЖК «Кислород».

Все эти жилые массивы отличаются и густонаселенностью, и плотной застройкой, и высокой трафиковой нагрузкой. Последнее – было особенно заметно в летний период, когда здесь резко возрастало количество интернет-пользователей. Запущенное Билайном телеком-оборудование позволило оптимизировать работу сети, увеличив ее емкость.

Теперь клиенты оператора могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в условиях высокой загруженности: устраивать семейные видеозвонки в мессенджерах, слушать аудиокниги и музыку без зависаний, проводить время в социальных сетях, смотреть контент в потоковом режиме и др.

Между тем, оператор расширил доступность скоростного 4G и для жителей отдаленных сел, поселков и деревень области. Так, за последние месяцы инженеры компании установили новые объекты связи сразу в восьми населенных пунктах:

Безенчукский район – Песочное; Богатовский район – Кураповка; Волжский район – Стройкерамика; Кинель-Черкасский район – Кинель-Черкассы; Похвистневский район – Венера; Сергиевский район – Суходол; Ставропольский район – Жигули, Хрящевка.

Сегодня сельчане могут удобно решать свои повседневные задачи с помощью 4G-интернета от Билайна – заказывать товары на маркетплейсах, совершать операции в мобильных банках, оформлять документы на Госуслугах и т.д.

«Наша команда продолжает последовательно развивать инфраструктуру в области, увеличивая охват сетью 4G. При этом в равном приоритете у нас остаются как крупные города региона, так и небольшие сельские поселения. Мы стремимся предоставить качественную мобильную связь для каждого нашего клиента, даже в самой удаленной местности, и обеспечить ему доступ ко всем возможностям современного 4G», – добавляет директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи.

Фото https://www.magnific.com/free-photo/sisters-park_1537945.htm