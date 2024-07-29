Житель Самарской области выплатил за драку компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей

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Исполняя судебное решение, судебные приставы Красноармейского района Самарской области побудили мужчину, нанесшего своему односельчанину ножевой удар в область живота, выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.



Словесное оскорбление стало причиной вражды между двумя жителями Красноармейского района. В результате конфликта один из мужчин нанес своему оппоненту ножевое ранение в область живота. Пострадавшего срочно госпитализировали. В ходе судебного заседания инициатора драки признали виновным и обязали выплатить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.



В местном отделении судебных приставов возбудили исполнительное производство. Судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на заработную плату должника, который на тот момент отбывал наказание в исправительной колонии. Отбыв положенный срок, мужчина сразу же устроился на работу в организацию, занимающуюся производством сельскохозяйственной продукции. Сотрудник Службы направил постановление об обращении взыскания на заработную плату по месту трудоустройства должника.



В результате сумма в размере компенсации морального вреда была полностью взыскана. Денежные средства перечислены взыскателю.