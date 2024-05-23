Житель Самарской области выплатил более 1 млн рублей за гибель полицейского в ДТП

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Заснув за рулем, житель Самарской области врезался в стоящий на обочине автомобиль сотрудников ДПС. В результате столкновения находящийся в автомобиле сотрудник полиции получил травмы, ставшие причиной его гибели. Суд признал водителя, уснувшего за рулем, виновным в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 264 УК РФ, и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Также его обязали компенсировать отцу погибшего моральный вред в размере 1,1 миллиона рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №2 г. Тольятти. Судебным приставом-исполнителем должник был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного производства, и о возможности применения к нему мер принудительного исполнения.

За неисполнение решения суда в установленный законом срок сотрудником Службы вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 77 тысяч рублей. Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на получаемые им доход и на находящиеся на банковских счетах денежные средства.

В результате принятых сотрудником Службы мер задолженность полностью погашена. Моральный вред в 1,1 миллиона рублей компенсирован.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.