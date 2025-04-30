Житель Самарской области отобрал малыша у бывшей сожительницы

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Благодаря судебным приставам маленького ребенка передали матери.

После расставания с бывшей возлюбленной житель Самарской области решил воспитывать своего 10-месячного сына самостоятельно. Не спросив согласия матери на то, чтобы ребенок жил с ним, мужчина просто забрал малыша и скрылся.

Женщина обратилась в суд, который определил местом проживания ребенка с ней и обязал бывшего сожителя вернуть ей сына. В отделении судебных приставов Советского района г. Самары возбудили соответствующее исполнительное производство.

Сотрудники органов принудительного исполнения вызвали должника на прием и объяснили ему все последствия неисполнения судебного решения. Однако мужчина отказался исполнять требования исполнительного документа и начал скрываться от сотрудников вместе с ребенком. В результате в отношении него было возбуждено разыскное дело.

Благодаря разыскным мероприятиям, проведенным при содействии сотрудников следственного отдела по Красноглинскому району г. Самары, судебным приставам удалось добиться воссоединения ребенка с матерью.