Житель Приволжского района незаконно хранил около 500 граммов дымного и бездымного пороха

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Оперуполномоченным уголовного розыска ОМВД России по Приволжскому району поступило сообщение о причастности местного жителя 1959 года рождения к незаконному хранению взрывчатых веществ.

С целью проверки информации оперативники выехали по месту жительства мужчины. В присутствии понятых с согласия собственника провели осмотр жилища. В кладовке дома полицейские обнаружили и изъяли две банки сыпучего вещества серо-зеленого цвета.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. По результатам экспертизы установлено, что представленные на исследования вещества являются дымным и бездымным порохом промышленного изготовления, общей массой около 500 граммов и относятся к взрывчатым веществам метательного действия.

По данным сотрудников полиции, мужчина к уголовной ответственности не привлекался. По объяснению самого сельчанина, изъятые сыпучие вещества остались у него после смерти близкого родственника. О том, что для хранения взрывчатых веществ нужны соответствующие разрешительные документы селянин знал, однако, решил нарушить закон и оставить порох для собственных нужд.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ) с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.