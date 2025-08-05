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Житель Похвистневского района ударил женщину дрелью и угрожал убить

5 августа 2025 13:19
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Житель Похвистневского района ударил женщину дрелью и угрожал убить

В мае текущего года за помощью в МО МВД России «Похвистневский» обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что смогла убежать и закрыться в квартире от сожителя, который нанес ей побои и угрожал убийством.

В ходе опроса женщина пояснила, что в подъезде многоквартирного дома встретила своего сожителя, который во время словесного конфликта высказал ей угрозы убийством и нанес удар по голове пакетом с электродрелью. После чего начал душить, продолжая угрожать убийством. Вырвавшись, женщина закрылась в квартире и вызвала полицию.

Он пояснил, что в ходе конфликта не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» местному жителю вручена копия обвинительного акта, уголовное дело расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.

В судебном заседании мужчина раскаялся и полностью признал вину в совершении преступлений.

Похвистневский районный суд Самарской области доказательства, собранные полицейскими, признал достаточными для вынесения обвинительного приговора и назначил фигуранту наказание в виде обязательных работ сроком на 400 часов. Приговор вступил в законную силу.

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