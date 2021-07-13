Житель Клявлинского района хранил дома 27 патронов калибра 5,6 мм, пригодных для стрельбы.

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Из материалов уголовного дела следует, что, проверяя оперативную информацию, при обследовании жилища мужчины 1967 года рождения сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 27 патронов.

По результатам баллистической экспертизы установлено, что патроны являются спортивно-охотничьими, калибра 5,6 мм к нарезному оружию и пригодны для стрельбы.

Согласно данным сотрудников полиции, разрешения на хранение боеприпасов житель Клявлинского района не получал. Мужчина пояснил полицейским, что нашёл патроны в 2014 году, когда собирал грибы в лесном массиве, и хранил их для собственных нужд.

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Максимальное наказание за указанное преступление - лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в Клявлинский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.