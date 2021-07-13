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Житель Клявлинского района хранил дома 27 патронов калибра 5,6 мм, пригодных для стрельбы

13 июля 2021 10:20
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Житель Клявлинского района хранил дома 27 патронов калибра 5,6 мм, пригодных для стрельбы.

Из материалов уголовного дела следует, что, проверяя оперативную информацию, при обследовании жилища мужчины 1967 года рождения сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли 27 патронов.
По результатам баллистической экспертизы установлено, что патроны являются спортивно-охотничьими, калибра 5,6 мм к нарезному оружию и пригодны для стрельбы.
Согласно данным сотрудников полиции, разрешения на хранение боеприпасов житель Клявлинского района не получал. Мужчина пояснил полицейским, что нашёл патроны в 2014 году, когда собирал грибы в лесном массиве, и хранил их для собственных нужд.
Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). Максимальное наказание за указанное преступление - лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением в отношении мужчины передано в Клявлинский районный суд Самарской области для принятия решения по существу.

Теги: незаконное хранение патроны

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