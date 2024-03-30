Житель Кинеля пытался взломать банкомат в Отрадном

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Прокуратурой города Отрадного утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее не судимого жителя г. Кинеля, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в особо крупном размере).

По версии следствия, 17 января 2024 года примерно в 04:30 злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пытался взломать банкомат, находившийся в тамбуре офиса АО КБ «Солидарность», по ул. Отрадной, 18. Мужчина 7 раз нанес удары металлической урной по банкомату и оторвал монитор от панели банкомата. Пытаясь скрыть свои противоправные действия, преступник пытался повредить камеру видеонаблюдения.

В момент совершения преступления в банкомате находилось 1,2 млн рублей.

Преступление не было доведено до конца, правонарушитель задержан прибывшим сотрудниками Росгвардии.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.