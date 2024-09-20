Житель Кинельского района оплатил долг по налогам в 602 тысячи рублей, чтобы снова стать «выездным»

168

Житель Кинельского района Самарской области оплатил задолженность по налогам в размере 602 тысячи рублей, чтобы снова стать «выездным».

В отделении судебных приставов Кинельского района Самарской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя налоговой задолженности в размере 602 тысяч рублей.

В срок, предусмотренный для добровольного исполнения, мужчина не выплатил свой долг, в связи с чем судебным приставом было вынесено постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Узнав об этом, должник в этот же день полностью погасил задолженность по налогам и предоставил судебным приставам подтверждающий оплату документ.

Ограничительные меры в отношении мужчины сняты.