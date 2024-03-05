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Житель Кинель-Черкасского района нашел в лесу патроны и хранил как сувенир

5 марта 2024 09:39
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Житель Кинель-Черкасского района нашел в лесу патроны и хранил как сувенир

В январе текущего года сотрудникам О МВД России по Кинель-Черкасскому району в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий поступила информация о том, что 31-летний житель одного из сел хранит дома патроны. При проверке информация подтвердилась.

Сотрудники полиции в присутствии понятых в ходе осмотра дома, где проживает мужчина, обнаружили под ковром пакет с восемью патронами. Со слов подозреваемого, он в октябре 2017 года поехал в лес, чтобы заготовить дрова на зиму. Вблизи сухого дерева обнаружил полиэтиленовый пакет, который был присыпан землей, в котором лежали 6 мелкокалиберных патронов и 2 патрона калибра 9 мм, и решил оставить патроны себе в качестве сувенира.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые вы нашли, либо они остались от умерших родственников и т.п., данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

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