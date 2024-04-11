Житель Челно-Вершинского района незаконно хранил дома порох

64

Во время осмотра сельского дома полицейские обнаружили и изъяли емкость с бездымным порохом массой более 213 граммов.

Сотрудники ОМВД России по Челно-Вершинскому району, проверяя информацию, полученную от неравнодушных граждан о причастности местного жителя к незаконному хранению взрывчатых веществ, в присутствии понятых с разрешения хозяина, провели осмотр дома, обнаружили и изъяли емкость с веществом, похожим на порох.

Вещество оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, изъятое - бездымный порох промышленного изготовления, массой более 213 граммов, метательного действия, пригодный для производства взрыва.

Ранее не судимый 52-летний селянин пояснил полицейским, что порох нашел после смерти отца и решил, что вещество может пригодится. О том, что это запрещено, знал, но все равно переступил закон.

Следственной группой ОМВД России по Челно-Вершинскому району местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ). Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу дела.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» освобождается от уголовной ответственности.

Добровольной сдачей считается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности их хранения.