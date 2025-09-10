Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей

142

В августе текущего года местный житель сообщил в полицию, что неизвестный похитил принадлежащий ему мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей, который он припарковал возле многоквартирного дома на улице Вокзальной.

Изучив собранные сведения, полицейские установили личность угонщика — ранее судимого за имущественные преступления 39-летнего местного жителя. Располагая сведениями о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния, пояснив полицейским: «Возвращался домой, увидел у подъезда мотоцикл с ключом в замке зажигания и решил покататься по городу, после наезда на препятствие бросил похищенный транспорт».

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения). Расследование продолжается. Транспортное средство полицейские изъяли с места ДТП и вернули законному владельцу.