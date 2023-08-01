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Жара возвращается в Самарскую область

1 августа 2023 16:58
132
Жара возвращается в Самарскую область

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Днем 02.08.2023 местами по Самарской области, 03-04.08.2023 в большинстве районов максимальная температура воздуха +30, +32».

Для того чтобы пережить жару без вреда для здоровья, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует жителям и гостям г. Самары и Самарской области соблюдать ряд несложных правил:

  • - не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой;
  • - избегать повышения физической нагрузки, а также усиленных занятий спортом;
  •  - пить как можно больше жидкости. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Воду нужно не только пить, но и обтирать мокрым полотенцем кожу;
  • - необходимо контролировать температуру воздуха в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером;
  •  - следует надевать на себя легкую, светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк);
  • - людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Страдающим гипертонией, необходимо регулярно контролировать свое артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови;
  • - людям пожилого возраста и детям во время повышенной солнечной активности (с 12 до 15 часов) лучше совсем воздержаться от прогулок по свежему воздуху, находиться в это время на пляже также не рекомендуется;
  • - автомобилистам прежде чем сесть в салон автомобиля, который стоял под открытым небом в солнечный день, нужно сначала открыть все двери для сквозного проветривания.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону спасения «01», с мобильного - «101»

(все операторы сотовой связи)

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