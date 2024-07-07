Жара в Самарском регионе продолжает бить рекорды

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Лето 2024 года в Самарской области выдалось аномально жарким. В очередной раз экстремально высокая температура была зафиксирована вчера, 6 июля. Были побиты рекорды на территории трех населенных пунктов.



По данным Приволжского УГМС, самая жаркая погода отмечена в Тольятти, 37,2 градуса – это на 1 градус выше, чем было зафиксировано в 1972-ом году.



В Самаре температура поднялась до 35,6 градусов. Таким образом, аномальная жара побила рекорд 2020 года.



Установлен рекорд и в Челно-Вершинах. Там на жителей обрушилась жара температурой в 33,9 градусов - это выше на 0,1 градусов, чем в 1975-ом году, сообщает «Сова».