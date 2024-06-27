Завершены поисково-спасательные работы на месте схода поезда с рельсов в Коми

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В Республике Коми завершены поисково-спасательные работы на месте схода с рельсов пассажирского поезда, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Сотрудники МЧС работают на месте происшествия с вечера 26 июня. По прибытии специалисты Интинского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России оказали первую помощь пострадавшим и провели поисковые и аварийно-спасательные работы. Как уточняли в пресс-службе ведомства, на месте также работала группировка Печорского пожарно-спасательного гарнизона, в которой были психологи МЧС РФ.

В результате ЧП погибли двое мужчин и одна девочка. По последним данным, госпитализированы восемь пострадавших. Всего в поезде, по данным губернатора Коми Владимира Уйбы, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. 182 пассажира были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта – Угольный вечером 26 июня. Предварительно, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). В регионе введен режим ЧС после схода вагонов поезда.

Фото: МЧС РФ/"Известия"