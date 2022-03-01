Задержан житель Самарского региона, объявленный в федеральный розыск за преступления в сфере компьютерной информации

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УФСБ России по Самарской области во взаимодействии со службой безопасности операторов сотовой связи на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление, предупреждение и пресечение неправомерного доступа к компьютерной информации, содержащейся в базах данных мобильных операторов.

В октябре 2021 года в ходе проведения очередных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан житель региона, объявленный в федеральный розыск органами МВД России за совершение преступлений в сфере компьютерной информации.

Указанное лицо осуществляло неправомерный доступ к персональным данным абонентов путем перевыпуска SIM-карт нового типа (eSIM) с целью последующего перехвата управления аккаунтами в финансовых учреждениях и вывода денежных средств с банковских счетов.

18 января 2022 года УМВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.272 УК РФ. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершения указанного преступного деяния и причастных к нему лиц.